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Что или кто расскажет о мужчинах всю правду: подробности 7 выпуска «Холостячки»

03.12.2020

Уже завтра, 4 декабря, на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостячка». Финал все ближе, а чувства к оставшимся мужчинам все сильнее. Для главной героини Ксении Мишиной честность в отношениях является самой  главной. А значит, время проверить правдивость слов и признаний. Сделает это Холостячка,  посетив святую святых мужчин ― их жилища.

«Осталась самая ответственная часть проекта. Я больше доверяю и верю мужчинам, но параллельно и усиливаются какие-то страхи», – отмечает Ксения.

Чтобы убедить девушку в своих чувствах, участники пойдут на рискованные шаги. Претенденты на сердце Мишиной честно ответят на каверзные вопросы, которые помогут Холостячке больше разобраться в их истинных мотивах. Неожиданно один из фаворитов начнет всеми силами избегать откровенного разговора с Ксенией.

  • Не станет ли такое поведение причиной для выбывания? 
  • Получится ли у кого-то из мужчин обвести вокруг пальца эксперта по лжи?
  • Чья реальная цель после проекта – политическая карьера?
  • Кому не следовало доверять с самого начала? 
  • И кто из мужчин не пройдёт проверки на искренность?

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У участников появится возможность не только провести время с Ксенией наедине, но и показать ей, как и где они живут. Холостячку ждет экскурсия в квартиры мужчин и знакомство с их бытом. Чей дом девушка покинет в слезах? Не пропустите самое шокирующее признание сезона!

Video: Что или кто расскажет о мужчинах всю правду: подробности 7 выпуска «Холостячки»

Чем удивит 7 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 04.12.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 7 выпуск - в материале СТБ

Video: Что или кто расскажет о мужчинах всю правду: подробности 7 выпуска «Холостячки»

Чем удивит 7 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 04.12.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 7 выпуск - в материале СТБ

Не пропустите уже завтра, 4 декабря, 7 выпуск романтического реалити «Холостячка» в 19:00 на СТБ!

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