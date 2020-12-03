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Що або хто розповість про чоловіків всю правду: подробиці 7 випуску «Холостячки»

03.12.2020

Уже завтра, 4 грудня, на СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостячка». Фінал усе ближче, а почуття до чоловіків дедалі сильніші. Для головної героїні Ксенії Мішиної чесність у стосунках найважливіша. А значить, час перевірити правдивість слів і зізнань. Зробить це Холостячка, відвідавши святую святих чоловіків — їхні житла.

«Залишилася найвідповідальніша частина проєкту. Я більше довіряю і вірю чоловікам, але паралельно і посилюються якісь страхи», — зазначає Ксенія.

Щоб переконати дівчину у своїх почуттях, учасники підуть на ризиковані кроки. Претенденти на серце Мішиної чесно дадуть відповіді на каверзні запитання, які допоможуть Холостячці більше розібратися в їхніх істинних мотивах. Несподівано один з фаворитів почне всіма силами уникати відвертої розмови з Ксенією.

  • Чи не стане така поведінка причиною для вибуття?
  • Чи вийде у когось із чоловіків обвести навколо пальця експерта з брехні?
  • Чия реальна мета після проєкту — політична кар’єра?
  • Кому не треба було довіряти з самого початку?
  • І хто з чоловіків не пройде перевірки на щирість?

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В учасників з’явиться можливість не тільки провести час із Ксенією наодинці, а й показати їй, як і де вони живуть. На Холостячку чекає екскурсія у квартири чоловіків і знайомство з їхнім побутом. Чий дім дівчина залишить у сльозах? Не проґавте найприголомшливіше зізнання сезону!

 

Video: Що або хто розповість про чоловіків всю правду: подробиці 7 випуску «Холостячки»

Чим здивує 7 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 04.12.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 7 випуск - в матеріалі СТБ

Video: Що або хто розповість про чоловіків всю правду: подробиці 7 випуску «Холостячки»

Чим здивує 7 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 04.12.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 7 випуск - в матеріалі СТБ

Не пропустіть уже завтра, 4 грудня, 7 випуск романтичного реаліті «Холостячка» о 19:00 на СТБ!

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