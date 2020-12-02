В 6 выпуске проекта «Холостячка» Ксения Мишина решилась познакомить участников с самым важным человеком в своей жизни — Платоном. Сын Холостячки быстро нашёл общий язык с мужчинами, а также обзавелся их любовью. Однако этому предшествовали серьезные размышления, ведь актриса планировала знакомить с сыном лишь двоих мужчин. Больше — смотрите в эксклюзивном видео!

Главный человек в жизни Ксении — это ее сын Платон. В своем интервью она призналась, что испытала невероятные чувства, когда узнала, что у нее под сердцем появилась новая жизнь. С момента рождения Платона ни один день не проходит без поцелуев, объятий и нежности. Главная миссия Ксении — воспитать настоящего мужчину. И чтобы позаимствовать самые лучшие качества от претендентов на ее сердце, Холостячка познакомила Платона с участниками проекта.

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