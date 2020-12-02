«Холостячка»: Ксенія Мішина про рішення познайомити Платона з чоловіками

У 6 випуску проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина наважилася познайомити учасників з найважливішою людиною у своєму житті — Платоном. Син Холостячки швидко знайшов спільну мову з чоловіками, а також обзавівся їхньою любов’ю. Однак цьому передували серйозні роздуми, адже актриса планувала знайомити з сином лише двох чоловіків. Більше — дивіться в ексклюзивному відео!

Головна людина в житті Ксенії — це її син Платон. У своєму інтерв’ю вона зізналася, що перелила неймовірні почуття, коли дізналася, що в неї під серцем з’явилося нове життя. З моменту народження Платона жоден день не минає без поцілунків, обіймів і ніжності. Головна місія Ксенії — виховати справжнього чоловіка. І щоб перейняти найкращі якості від претендентів на її серце, Холостячка познайомила Платона з учасниками проєкту.

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