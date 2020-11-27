В 6 выпуске реалити «Холостячка» Андрей Рыбак организовал свидание, о котором сам мечтал. На сей раз никаких палаток, костра, комаров и байдарок. Мужчина сделал акценты на тактильных ощущениях и уединении, поэтому избрал местом для встречи с героиней спа. Сложилось ли все так, как Рыбак себе представлял? Насколько романтичным выдалось свидание в столь интимном месте? И был ли долгожданный поцелуй? Узнайте в материале!

«Я планировал посмотреть, как делают другие массаж, чтобы самому прикоснуться к Ксюше. Вот так я себе все продумал», — признался мужчина.

Максимальное спокойствие и релакс, — так можно описать начало свидания. Однако Андрей спустя пять минут начал просить аромасвечу с маслами, чтобы приступить к тактильному контакту.

«Я напряглась. Он очень быстро начал переходить к какой-то откровенности. Она вроде бы предполагается в наших отношениях, но я растерялась. Но я позволила ему это сделать. Как мужчина он меня привлекает. Потом я поняла, что это очень классно. Он такой смелый», — комментировала Холостячка.

Мужчина действовал без излишеств, но проявлял свою симпатию. Андрей отметил, что они становятся все ближе и ближе. Поэтому перешел к следующему этапу — обертыванию шоколадом. И если он торопил события, проявляя максимальное желание к поцелую, то Ксения чувствовала неловкость и всячески старалась Андрея остепенить.

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После двое переместились в чан, где затронули тему их взаимоотношений. Холостячка вновь поняла, насколько Андрей переживает о невзаимности. Поэтому спросила о детстве.

«Мои родители в разводе. Для меня это пример, как делать не нужно. Я помню, как они ссорились, год не разговаривали друг с другом, спали в разных комнатах. Условно, только от отчима я смог узнать о тех вещах, которым бы я хотел учиться от папы. Может быть, поэтому я до сих пор не женился. Я видел, что у моих родителей не получилось. И, наверное, смотрю и понимаю на психологическом уровне, что даже если они не смогли, то как я смогу?», — открылся Рыбак.

Но потом мужчина отметил, что очень хочет прожить иначе, создать крепкую семью. Сейчас он отчетливо понимает, что желает жить с Ксенией, чтобы именно она была его женщиной, а Платону стать настоящим другом. Такое признание помогло Ксюше значительно лучше понимать мужчину.

Духовная близость помогла двоим по-настоящему открыться друг другу. И в конце свидания состоялся долгожданный поцелуй!

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