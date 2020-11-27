Від масажу шоколадом до духовної близькості і поцілунку: побачення Рибака і Холостячки

У 6 випуску реаліті «Холостячка» Андрій Рибак організував побачення, про яке сам мріяв. Цього разу жодних наметів, багаття, комарів і байдарок. Чоловік зробив акценти на тактильних відчуттях і усамітненні, тому обрав місцем для зустрічі з героїнею спа. Чи все склалося так, як Рибак собі уявляв? Наскільки романтичним було побачення в такому інтимному місці? І чи був довгоочікуваний поцілунок? Дізнайтеся в матеріалі!

«Я планував подивитися, як роблять інші масаж, щоб самому доторкнутися до Ксюші. Ось так я собі все продумав», — зізнався чоловік.

Максимальні спокій і релакс, — так можна описати початок побачення. Однак Андрій через п’ять хвилин почав просити аромасвічки з оліями, щоб перейти до тактильного контакту.

«Я напружилася. Він дуже швидко почав переходити до якоїсь відвертості. Вона начебто передбачається в наших стосунках, але я розгубилася. Проте я дозволила йому це зробити. Як чоловік він мене приваблює. Потім я зрозуміла, що це дуже класно. Він такий сміливий», — прокоментувала Холостячка.

Чоловік діяв без надмірностей, але виявляв свою симпатію. Андрій зазначив, що вони стають дедалі ближче і ближче. Тому перейшов до наступного етапу — обгортання шоколадом. І якщо учасник квапив події, виявляючи максимальне бажання до поцілунку, то Ксенія відчувала незручність і всіляко намагалася Андрія вгамувати.

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Відтак двоє перемістилися в чан, де торкнулися теми їхніх стосунків. Холостячка знову зрозуміла, наскільки Андрій переживає через невзаємність. Тому запитала про дитинство.

«Мої батьки розлучені. Для мене це приклад, як робити не треба. Я пам’ятаю, як вони сварилися, рік не розмовляли одне з одним, спали в різних кімнатах. Умовно, тільки від вітчима я зміг дізнатися про ті речі, яких би я хотів навчитися від тата. Може, тому я досі не одружився. Я бачив, що у моїх батьків не вийшло. І напевно, дивлюся і розумію на психологічному рівні, що навіть якщо вони не змогли, то як я зможу?», — відкрився Рибак.

Та зрештою чоловік зазначив, що прагне прожити інакше, створити міцну сім’ю. Зараз він чітко розуміє, що хоче жити з Ксенією, щоб саме вона була його жінкою, а Платону стати справжнім другом. Таке зізнання допомогло Ксюші значно краще розуміти чоловіка.

Духовна близькість допомогла двом по-справжньому відкритися одне одному. І наприкінці побачення відбувся довгоочікуваний поцілунок!

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