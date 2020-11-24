З першого випуску романтичного реаліті і суперники, і глядачі замислювалися над питанням, невже двоє друзів прийшли боротися за одну жінку? Еллерту і Рибаку така ідея здалася вдалою, адже вони ніколи не готові попрощатися один з одним через особисті стосунки. Але такий план похитнувся у 5 випуску, коли один із чоловіків забрав Ксенію на побачення і повернувся на ранок. Ревнощі, сльози, сумніви вмить стали між двома товаришами. До чого це призвело — дивіться в ексклюзивному відео з проєкту «Холостячка»!

Коли Рибак дізнався, що Еллерт зібрався на проєкт «Холостячка», то зразу заявив: «Я з тобою!». Заперечень ні в кого не виникло, тому двоє друзів прийшли в реаліті боротися за серце головної героїні. Інше питання, чи можлива дружба між ними після цього?

Самі хлопці впевнені, що так, жодна жінка не здатна зруйнувати роки міцної чоловічої солідарності і дружби. Та варто було Еллерту провести ніч у наметі з Холостячкою, як Рибак засумнівався у своїх планах повернутися з проєкту в тому ж статусі друга.

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Video: Чи можлива дружба Еллерта і Рибака після проєкту «Холостячка»? Чи можлива дружба Еллерта і Рибака після проекту Холостячка? Дивіться ексклюзивне відео з Сашком Еллертом і Андрієм Рибаком в матеріалі від 5 випуску Холостячка

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