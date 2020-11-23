У 5 випуску відбувся перший поцілунок! Щасливчиком став Саша Еллерт, який зробив усе можливе, щоб створити неймовірно романтичну атмосферу для побачення. Однак розумний чоловік знає, що ніщо так не прив’язує, як відчуття екстриму і безпеки поруч. Тому Олександр вирішив покатати Холостячку пустелею, перш ніж навмисно заблукати в Олешківських пісках! Ексклюзивне відео з 5 випуску проєкту «Холостячка» — дивіться в матеріалі.

Відбулося ще одне індивідуальне побачення Еллерта і Мішиної. Цього разу чоловік вирішив діяти рішучіше і скористався шансом забрати Ксенію з іншої прийдешньої зустрічі. Та хто знав, що саме це стане незабутньою подією для головної героїні?

Video: Як Саша Еллерт підкорював пустелю і Холостячку Ксенію Мішину У 5 випуску Холостячка 2020 відбулося побачення Еллерта і Ксенії Мішиної. Ексклюзивне відео з 5 випуску Холостячка 2020 від 20.11.2020 - дивіться в матеріалі

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