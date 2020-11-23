В 5 выпуске состоялся первый поцелуй! Счастливчиком стал Саша Эллерт, который сделал все возможное, чтобы создать невероятно романтическую атмосферу для свидания. Однако умный мужчина знает, что ничто так не привязывает, как чувство экстрима и безопасности рядом. Поэтому Александр решил прокатить Холостячку по пустыне, прежде чем намеренно заблудиться в Олешковских песках! Эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта «Холостячка» — смотрите в материале.

Состоялось еще одно индивидуальное свидание Эллерта и Мишиной. На сей раз мужчина решил действовать более решительно и воспользовался шансом забрать Ксению с другой грядущей встречи. Но кто знал, что именно это станет незабываемым событием для главной героини?

Video: Как Саша Эллерт покорял пустыню и Холостячку Ксению Мишину В 5 выпуске Холостячка 2020 состоялось свидание Эллерта и Ксении Мишиной. Эксклюзивное видео с 5 выпуска Холостячка 2020 от 20.11.2020 - смотрите в материале

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