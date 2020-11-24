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Возможна ли дружба Эллерта и Рыбака после проекта «Холостячка»?

24.11.2020

С первого выпуска романтического реалити и соперники, и зрители задавались вопросом: неужели два друга пришли бороться за одну женщину? Эллерту и Рыбаку такая идея показалась удачной, ведь они никогда не готовы попрощаться друг с другом из-за личных отношений. Но такой план пошатнулся в 5 выпуске, когда один из мужчин забрал Ксению на свидание и вернулся к утру. Ревность, слезы, сомнения в миг возникли между двумя товарищами. К чему это привело — смотрите в эксклюзивном видео проекта «Холостячка»!   

эллерт рыбак

Когда Рыбак узнал, что Эллерт собрался на проект «Холостячка», то моментально заявил: «Я с тобой!». Возражений ни у кого не возникло, поэтому два друга пришли в реалити бороться за сердце главной героини. Другой вопрос, возможна ли дружба между ними после этого? 

Сами парни уверены, что да, ни одна женщина не способна разрушить годы крепкой мужской солидарности и дружбы. Но стоило Эллерту провести ночь в палатке с Холостячкой, как Рыбак усомнился в своих планах вернуться с проекта в том же статусе друга. 

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Video: Возможна ли дружба Эллерта и Рыбака после проекта «Холостячка»?

Возможна ли дружба Эллерта и Рыбака после проекта Холостячка? Смотрите эксклюзивное видео с Сашей Эллертом и Андреем Рыбаком в материале от 5 выпуска Холостячка

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