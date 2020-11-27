Шестую неделю романтического реалити «Холостячка» мужчины провели в горах. Она выдалась насыщенной: спа, парашюты и Тустань — место откровений. Кто покинул проект еще до Церемонии? А с кем Ксения Мишина перешла на новый уровень отношений — читайте в материале.

Шестая неделя началась с того, что мужчины пересели на автобус и отправились в путешествие на Западную Украину. После жизни в палатках они истинно насладились новыми апартаментами — домом-срубом в Сходнице.

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А далее начался ответственный турнир сезона! Главная героиня предупредила мужчин, что познакомит их с самым важным человеком в своей жизни. Соперники сразу предположили, что это будет ее сын Платон. Холостячка имела цель привить любовь к окружающей среде. Поэтому все взялись за защиту своих интересов и природы. Участникам нужно было высадить ряд деревьев, работая не на количество, а на качество.

Андрей Шатырко быстро нашел общий язык с Платоном и забрал все внимание мальчика. А вот Игорь Бабко покинул проект, не дожидаясь Церемонии.

Победу в турнире по высадке деревьев одержал Андрей Рыбак, который и отправился на свидание. Мужчина решил организовать максимально комфортное, романтическое и интимное свидание. Поэтому палатки, костер и комаров заменили спа, массаж и обертывание шоколадом. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Тем временем участники отправились кататься на квадроциклах с Платоном. Больше всего свободы ему дал Эллерт, а вот постоянно на тормоз жал Алексей. Женя показался мальчику молчаливым, а с Шатырко двое нашли общий язык с первых секунд . Ксения, узнав о поведении и отношении мужчин к сыну, сделала некоторые выводы, ведь заранее просила каждого быть более внимательным и аккуратным к Платону.

6 выпуск также запомнился долгожданным свиданием Андрея Шатырко. Стоит напомнить, что это его первое индивидуальное свидание, которое таки состоялось и никто его не украл. Ксения Мишина решила реализовать свою мечту вместе с Андреем и прыгнуть с парашютом. А после двое уединились и ответили друг другу на самые волнующие и важные вопросы. Мужчина открылся Ксении, рассказав о своей матери. Тема оказалась довольно душещипательной и трогательной.

На групповое свидание посчастливилось отправиться Евгению, Александру и Андрею Рыбаку. Ксюша пригласила мужчин в место силы — скалы Тустань. Там каждый мог честно ответить на вопросы и признаться в искренних намерениях.

И если соперники успели порадоваться, что Леша остается в доме сам, то они рано сделали выводы. Холостячка в знак благодарности за заботу о сыне захотела провести с Алексеем дополнительное время вместе с Платоном.

По итогу недели состоялась Церемония. И несмотря на то, что Холостячка уже попрощалась с Игорем, девушка сделала еще один важный выбор!

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