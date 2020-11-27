«Холостячка» 6 випуск: Знайомство з сином, стрибок з парашутом і гірська романтика

Шостий тиждень романтичного реаліті «Холостячка» чоловіки провели в горах. Він видався насиченим: спа, парашути і Тустань — місце одкровень. Хто залишив проєкт ще до Церемонії? А з ким Ксенія Мішина перейшла на новий рівень взаємин — читайте в матеріалі.

Шостий тиждень почався з того, що чоловіки пересіли на автобус і вирушили в подорож на Західну Україну. Після життя в наметах вони істинно насолодилися новими апартаментами — будинком-зрубом у Східниці.

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А далі почався відповідальний турнір сезону! Головна героїня попередила чоловіків, що познайомить їх із найважливішою людиною свого життя. Суперники одразу припустили, що це буде її син Платон. Холостячка мала на меті прищепити любов до довкілля. Тому всі взялися за захист своїх інтересів і природи. Учасникам потрібно було висадити ряд дерев, працюючи не на кількість, а на якість.

Андрій Шатирко швидко знайшов спільну мову з Платоном і забрав усю увагу хлопчика. А ось Ігор Бабко залишив проєкт, не чекаючи Церемонії.

Перемогу в турнірі з висаджування дерев здобув Андрій Рибак, який і вирушив на побачення. Чоловік вирішив організувати максимально комфортне, романтичне й інтимне побачення. Тому намети, багаття і комарів замінили спа, масаж і обгортання шоколадом. Детальніше про це читайте ТУТ.

Тим часом учасники поїхали кататися на квадроциклах з Платоном. Найбільше свободи йому дав Еллерт, а ось постійно на гальмо тиснув Олексій. Женя здався хлопчикові мовчазним, а з Шатирком двоє знайшли спільну мову з перших секунд. Ксенія, дізнавшись про поведінку і ставлення чоловіків до сина, зробила деякі висновки, адже заздалегідь просила кожного бути більш уважним і акуратним з Платоном.

6 випуск також запам’ятався довгоочікуваним побаченням Андрія Шатирка. Варто нагадати, що це його перше індивідуальне побачення, яке таки відбулося і ніхто його не вкрав. Ксенія Мішина вирішила реалізувати свою мрію разом з Андрієм і стрибнути з парашутом. А після двоє усамітнилися і відповіли одне одному на найбільш щемкі та важливі запитання. Чоловік відкрився Ксенії, розповівши про свою матір. Тема виявилася досить зворушливою.

На групове побачення пощастило піти Євгенію, Олександрові та Андрію Рибаку. Ксюша запросила чоловіків у місце сили — скелі Тустань. Там кожен міг чесно відповісти на запитання і зізнатися в щирих намірах.

І якщо суперники встигли порадіти, що Льоша залишається в будинку сам, то вони рано зробили висновки. Холостячка на знак подяки за турботу про сина захотіла провести з Олексієм додатковий час разом з Платоном.

Наприкінці тижня відбулася Церемонія. І незважаючи на те, що Холостячка вже попрощалася з Ігорем, дівчина зробила ще один важливий вибір!

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