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Эксклюзивные фото участников с 6 выпуска романтического проекта «Холостячка»

27.11.2020

Безусловно, самое интересное для зрителя — это увидеть бэкстейдж. Редакция STB.UA собрала эксклюзивные фото из личного архива участников и решила поделиться с вами. Как мужчины провели свое время на Западной Украине? Чем занимались, пока Холостячка была на индивидуальных свиданиях? Смотрите в нашей фотоподборке!  

Ксения Мишина решила привить мужчинам любовь к окружающей среде. Справились все, однако хорошенько подустали. 

Андрей Рыбак остался равнодушным к такой затее. Более того, стоит отметить, что угодить мужчине с досугом довольно сложно. Но участник оставил место для юмора.

На 6 неделе соперники также имели возможность своими руками сделать изделия в кузне. Вот как это было за кадром.

Рыбак сделал для Ксении ключ.

А Евгений Ковтуненко ― большой мак.

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