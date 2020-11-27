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Ексклюзивні фото учасників з 6 випуску романтичного проєкту «Холостячка»

27.11.2020

Безумовно, найцікавіше для глядача — це побачити бекстейдж. Редакція STB.UA зібрала ексклюзивні фото з особистого архіву учасників і вирішила поділитися з вами. Як чоловіки провели свій час на Західній Україні? Чим займалися, поки Холостячка була на індивідуальних побаченнях? Дивіться в нашій фотодобірці!

Ксенія Мішина вирішила прищепити чоловікам любов до навколишнього середовища. Упоралися всі, однак втомилися добряче.

Андрій Рибак залишився байдужим до такої затії. Ба більше, варто зауважити, що догодити чоловікові з дозвіллям досить важко. Але учасник залишив місце для гумору.

На 6 тижні суперники також мали можливість своїми руками зробити вироби в кузні. Ось як це було за кадром.

Рибак зробив для Ксенії ключ.

А Євгеній Ковтуненко ― великий мак.

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