Неужели в 6 выпуске проекта «Холостячка» раскроются истинные намерения мужчин?
Уже завтра, 27 ноября, состоится 6 выпуск романтического реалити «Холостячка». Ксения Мишина попытается понять, какие же истинные намерения преследуют мужчины. А выяснять это актриса будет в невероятно романтическом месте — на Западной Украине.
В путешествие на Западную Украину вместе с Ксенией приедет ее близкий человек. Более того, участники столкнутся с настоящей стрессотерапией, ведь неожиданно один из них покинет проект досрочно, не дождавшись Церемонии.
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Но вместе с тем одному из мужчин удасться организовать самое романтическое свидание для Холостячки. Где, как и с кем? Вы будете приятно удивлены! Помимо этого, участникам предстоит пройти нестандартный «детектор лжи». Потрясения ждут и саму Ксению!
- Какую тайну из прошлого скрывают двое из мужчин?
- Каким неожиданным предложением шокирует Ксению один из претендентов?
- Кто попытается «купить» расположение Холостячки?
- С кем Ксюша решит познакомить участников?
- И почему встреча с гостем станет настоящим испытанием для них?
- А также случится ли еще один поцелуй в 6 выпуске реалити?
Не пропустите уже завтра 6 выпуск романтического реалити «Холостячка» на СТБ!