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Неужели в 6 выпуске проекта «Холостячка» раскроются истинные намерения мужчин?

26.11.2020

Уже завтра, 27 ноября, состоится 6 выпуск романтического реалити «Холостячка». Ксения Мишина попытается понять, какие же истинные намерения преследуют мужчины. А выяснять это актриса будет в невероятно романтическом месте — на Западной Украине.

В путешествие на Западную Украину вместе с Ксенией приедет ее близкий человек. Более того, участники столкнутся с настоящей стрессотерапией, ведь неожиданно один из них покинет проект досрочно, не дождавшись Церемонии.

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Но вместе с тем одному из мужчин удасться организовать самое романтическое свидание для Холостячки. Где, как и с кем? Вы будете приятно удивлены! Помимо этого, участникам предстоит пройти нестандартный «детектор лжи». Потрясения ждут и саму Ксению!

  • Какую тайну из прошлого скрывают двое из мужчин?
  • Каким неожиданным предложением шокирует Ксению один из претендентов?
  • Кто попытается «купить» расположение Холостячки?
  • С кем Ксюша решит познакомить участников?
  • И почему встреча с гостем станет настоящим испытанием для них?
  • А также случится ли еще один поцелуй в 6 выпуске реалити?

Не пропустите уже завтра 6 выпуск романтического реалити «Холостячка» на СТБ! 

Video: Неужели в 6 выпуске проекта «Холостячка» раскроются истинные намерения мужчин?

Чем удивит 6 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 27.11.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 6 выпуск - в материале СТБ

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