Уже завтра, 27 листопада, відбудеться 6 випуск романтичного реаліті «Холостячка». Ксенія Мішина спробує зрозуміти, які ж справжні наміри переслідують чоловіки. А з’ясовувати це актриса буде в неймовірно романтичному місці — на Західній Україні.

У подорож на Західну Україну разом з Ксенією приїде її близька людина. Ба більше, учасники зіткнуться зі справжньою стресотерапією, адже несподівано один з них залишить проєкт достроково, не дочекавшись Церемонії.

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Та при цьому одному з чоловіків удасться організувати найромантичніше побачення для Холостячки. Де, як і з ким? Ви будете приємно здивовані! Крім цього, учасникам доведеться пройти нестандартний «детектор брехні». Потрясіння чекають і на саму Ксенію!

Яку таємницю з минулого приховують двоє з чоловіків?

Якою несподіваною пропозицією шокує Ксенію один з претендентів?

Хто спробує «купити» прихильність Холостячки?

З ким Ксюша вирішить познайомити учасників?

І чому зустріч з гостем стане справжнім випробуванням для них?

А також чи станеться ще один поцілунок у 6 випуску реаліті?

Не пропустіть уже завтра 6 випуск романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ!

Video: Невже у 6 випуску проєкту «Холостячка» розкриються справжні наміри чоловіків? Чим здивує 6 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 27.11.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 6 випуск - в матеріалі СТБ

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