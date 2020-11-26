Невже у 6 випуску проєкту «Холостячка» розкриються справжні наміри чоловіків?
Уже завтра, 27 листопада, відбудеться 6 випуск романтичного реаліті «Холостячка». Ксенія Мішина спробує зрозуміти, які ж справжні наміри переслідують чоловіки. А з’ясовувати це актриса буде в неймовірно романтичному місці — на Західній Україні.
У подорож на Західну Україну разом з Ксенією приїде її близька людина. Ба більше, учасники зіткнуться зі справжньою стресотерапією, адже несподівано один з них залишить проєкт достроково, не дочекавшись Церемонії.
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Та при цьому одному з чоловіків удасться організувати найромантичніше побачення для Холостячки. Де, як і з ким? Ви будете приємно здивовані! Крім цього, учасникам доведеться пройти нестандартний «детектор брехні». Потрясіння чекають і на саму Ксенію!
- Яку таємницю з минулого приховують двоє з чоловіків?
- Якою несподіваною пропозицією шокує Ксенію один з претендентів?
- Хто спробує «купити» прихильність Холостячки?
- З ким Ксюша вирішить познайомити учасників?
- І чому зустріч з гостем стане справжнім випробуванням для них?
- А також чи станеться ще один поцілунок у 6 випуску реаліті?
Не пропустіть уже завтра 6 випуск романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ!