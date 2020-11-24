Состоялся экватор проекта «Холостячка». Все мужчины получили шанс вновь проявить себя, но накануне традиционно записали видеообращения к главной героине. О чем говорили участники после недели выживания вне цивилизации? У кого сдавали нервы, а кто остался вполне доволен жизнью в палатках? Смотрите видеообращения мужчин в материале.

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