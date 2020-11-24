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Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»

24.11.2020

Відбувся екватор проєкту «Холостячка». Усі чоловіки отримали шанс знову проявити себе, але напередодні традиційно записали відеозвернення до головної героїні. Про що говорили учасники після тижня виживання поза цивілізацією? У кого здавали нерви, а хто залишився цілком задоволений життям у наметах? Дивіться відеозвернення чоловіків у матеріалі.

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Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

 

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