Відбувся екватор проєкту «Холостячка». Усі чоловіки отримали шанс знову проявити себе, але напередодні традиційно записали відеозвернення до головної героїні. Про що говорили учасники після тижня виживання поза цивілізацією? У кого здавали нерви, а хто залишився цілком задоволений життям у наметах? Дивіться відеозвернення чоловіків у матеріалі.

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Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

Video: Відеозвернення чоловіків з 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 5 випуску від 20.11.2020

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