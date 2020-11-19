Уже завтра, 20 ноября, выйдет 5 выпуск романтического реалити «Холостячка». Ксения Мишина пригласит мужчин в поход, где они проведут целую неделю в диких условиях! Как мужчины способны проявить себя вне комфорта? И захочется ли им бороться после сна в палатке? Давайте узнаем в 5 выпуске уже завтра, 20 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Сложно поверить, но наступил экватор проекта «Холостячка»! С каждым из участников у Ксении выстраивается своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила всем выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, подальше от цивилизации.

«В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится», – отмечает Ксения.

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Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Однако ее присутствие в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей…

С кем из участников Холостячка погрузится в глубокую медитацию?

Какой мужчина осмелится устроить настоящий пожар на острове, и как Ксюша отнесется к такому резкому поступку?

Какое свидание поможет Холостячке преодолеть земное притяжение?

И кто из участников заведет главную героиню в европейскую пустыню, откуда с трудом сможет выбраться сам?

А кому достанется первый поцелуй?

Смотрите реалити «Холостячка» в эту пятницу, 20 ноября, на СТБ!

Video: «Холостячка»: Выживут ли мужчины вне цивилизации в 5 выпуске? Чем удивит 5 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 20.11.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 5 выпуск - в материале СТБ

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