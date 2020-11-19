Уже завтра, 20 листопада, вийде 5 випуск романтичного реаліті «Холостячка». Ксенія Мішина запросить чоловіків у похід, де вони проведуть цілий тиждень у диких умовах! Як чоловіки здатні проявити себе поза комфортом? І чи захочеться їм боротися після сну в наметі? Дізнаймося в 5 випуску вже завтра, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Важко повірити, але настав екватор проєкту «Холостячка»! З кожним із учасників у Ксенії вибудовується своя історія стосунків. Однак за цей час не всі чоловіки зуміли відкритися і проявити себе, тому Холостячка запропонувала всім вийти із зони комфорту і вирушити на острів, подалі від цивілізації.

«У подібних ситуаціях люди перевіряються. Я хочу подивитися, хто і як поведеться. Як учасники виживатимуть у таких умовах і розмежовуватимуть увагу між своїм комфортом і жінкою, яка їм подобається», — зазначає Ксенія.

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Цей тиждень відрізняється від попередніх тим, що Холостячка житиме разом з чоловіками на острові, перебуваючи з ними в рівних умовах. Однак її присутність у таборі створить серйозну напругу між суперниками. Успіхи деяких учасників у стосунках з Мішиною викличуть в інших шалені ревнощі, обурення і навіть сльози. А для когось випробування стануть непосильним завданням…

З ким із учасників Холостячка зануриться в глибоку медитацію?

Який чоловік наважиться влаштувати справжню пожежу на острові, і як Ксюша поставиться до такого різкого вчинку?

Яке побачення допоможе Холостячці подолати земне тяжіння?

І хто з учасників заведе головну героїню в європейську пустелю, звідки ледве зможе вибратися сам?

А кому дістанеться перший поцілунок?

Дивіться реаліті «Холостячка» цієї п’ятниці, 20 листопада, на СТБ!

Video: «Холостячка»: Чи виживуть чоловіки поза цивілізацією у 5 випуску? Чим здивує 5 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 20.11.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 5 випуск - в матеріалі СТБ

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