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Видеообращения участников реалити «Холостячка» в 4 выпуске

18.11.2020

Состоялся 4 выпуск романтического реалити «Холостячка». Традиционно в конце недели участники обратились к главной героине Ксении Мишиной. О чем говорят мужчины через объектив? Кто приглашает на свидание, а кто готов действовать уже с грядущей пятницы? Смотрите полные видеообращения мужчин в эксклюзивном видео.   

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Больше по теме: Ксения не переносит таких мужчин, или Пьяные участники проекта «Холостячка»

Video: Видеообращения участников реалити «Холостячка» в 4 выпуске

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 4 выпуска от 13.11.2020

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