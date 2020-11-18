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Відеозвернення учасників реаліті «Холостячка» в 4 випуску

18.11.2020

Відбувся 4 випуск романтичного реаліті «Холостячка». Традиційно наприкінці тижня учасники звернулися до головної героїні Ксенії Мішиної. Про що говорять чоловіки через об’єктив? Хто запрошує на побачення, а хто готовий діяти вже з наступної п’ятниці? Дивіться повні відеозвернення чоловіків в ексклюзивному відео.

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Більше на тему: Ксенія не терпить таких чоловіків, або П’яні учасники проєкту «Холостячка»

Video: Відеозвернення учасників реаліті «Холостячка» в 4 випуску

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 4 випуску від 13.11.2020

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