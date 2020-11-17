У 4 випуску романтичного реаліті «Холостячка» чоловіки ближче знайомилися з життям головної героїні. Актриса театру і кіно показала учасникам, що таке акторська майстерність і скільки зусиль вимагає така професія. Ба більше, кожен дізнався щось нове про Ксенію Мішину, у тому числі про її непереносимість запаху алкоголю від чоловіків. Та невже суперники не сприйняли це всерйоз і… напилися? Дивіться ексклюзивне відео з 4 випуску в матеріалі.

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Video: Ксенія не терпить таких чоловіків, або П’яні учасники проєкту «Холостячка» У 4 випуску романтичного реаліті Холостячка чоловіки грали роль п'яних. Що з цього вийшло - дивіться в ексклюзивному відео 4 випуску проекту Холостячка

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