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Ксения не переносит таких мужчин, или Пьяные участники проекта «Холостячка»

17.11.2020

В 4 выпуске романтического реалити «Холостячка» мужчины ближе знакомились с жизнью главной героини. Актриса театра и кино показала участникам, что такое актерское мастерство и сколько усилий требует такая профессия. Более того, каждый узнал что-то новое о Ксении Мишиной, в том числе и о ее непереносимости запаха алкоголя от мужчин. Но неужели соперники не восприняли это всерьез и… напились? Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска в материале. 

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Video: Ксения не переносит таких мужчин, или Пьяные участники проекта «Холостячка»

В 4 выпуске романтического реалити Холостячка мужчины играли роль пьяных. Что из этого вышло - смотрите в эксклюзивном видео 4 выпуска проекта Холостячка

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