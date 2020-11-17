В 4 выпуске романтического реалити «Холостячка» мужчины ближе знакомились с жизнью главной героини. Актриса театра и кино показала участникам, что такое актерское мастерство и сколько усилий требует такая профессия. Более того, каждый узнал что-то новое о Ксении Мишиной, в том числе и о ее непереносимости запаха алкоголя от мужчин. Но неужели соперники не восприняли это всерьез и… напились? Смотрите эксклюзивное видео с 4 выпуска в материале.

Больше по теме: #СильнаЯ: Ксения Мишина обратилась ко всем матерям-одиночкам

Video: Ксения не переносит таких мужчин, или Пьяные участники проекта «Холостячка» В 4 выпуске романтического реалити Холостячка мужчины играли роль пьяных. Что из этого вышло - смотрите в эксклюзивном видео 4 выпуска проекта Холостячка

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ