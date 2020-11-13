В 4 выпуске реалити «Холостячка» выяснилось, что мужчины не смотрели легендарной драмы «Крепостная». И все бы ничего, если бы соперники не попытались это скрыть и не утверждали, что «Лида Шухерман» — это главная крепостная костюмированной драмы. Больше о том, как участники покоряли сердце актрисы театра и кино, — в материале.

На четвертой неделе состоялся турнир, в котором мужчины проявляли себя и доказывали, что они заинтересованы в Ксении Мишиной. Ни для кого не секрет, что Холостячка завоевала сердца всех зрителей своей культовой ролью в костюмированной драме «Крепостная». Ее героиня Лидия Шефер — беспощадная, жестокая и несчастная помещица, которая не жалеет кнута для своих крепостных.

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Так вот именно об этом участники романтического реалити не знали ровным счетом ничего. На вопрос, какая самая любимая роль Ксении в ее фильмографии, Алексей с трудом угадал, что это таки роль в драме «Крепостная». Но дальше началось самое интересное.

«А что, у нее, оказывается, была другая роль в “Крепостной”? То есть, она не была крепостной? А кем она была?», — удивился Леша.

«Лида Шухерман? Или как? Я не помню», — прокомментировал Игорь.

«Так ты одна там была! Ты самая главная героиня, один человек», — уверенно скрывал свое недоумение Рыбак.

«Лидия Ших… Шефер. Это я знаю, но забыл», — добавил Шатырко.

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