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Кто станет победителем проекта «Холостячка»: голосование

09.11.2020

Состоялась премьера главного романтического реалити осени — «Холостячка». Главная героиня выбрала мужчин, с которыми желает продолжить знакомство и общение. Тем временем предлагаем вам, зритель, сделать свой прогноз, кто же может стать избранником талантливой актрисы театра и кино — Ксении Мишиной. Голосуйте!    

ксения мишина

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