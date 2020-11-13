Ліда Шухерман: Учасники проєкту «Холостячка» про легендарну героїню драми «Кріпосна»

У 4 випуску реаліті «Холостячка» з’ясувалося, що чоловіки не дивилися легендарної драми «Кріпосна». І все б нічого, якби суперники не спробували це приховати і не стверджували, що «Ліда Шухерман» — це головна кріпосна костюмованої драми. Більше про те, як учасники підкорювали серце актриси театру і кіно, — у матеріалі.

На четвертому тижні відбувся турнір, у якому чоловіки проявляли себе і доводили, що вони зацікавлені в Ксенії Мішиній. Ні для кого не секрет, що Холостячка завоювала серця всіх глядачів своєю культовою роллю в костюмованій драмі «Кріпосна». Її героїня Лідія Шефер — нещадна, жорстока і нещасна поміщиця, яка не шкодує батога для своїх кріпаків.

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Так ось саме про це учасники романтичного реаліті не знали нічого. На запитання, яка найулюбленіша роль Ксенії в її фільмографії, Олексій насилу вгадав, що це таки роль у драмі «Кріпосна». Та далі почалося найцікавіше.

«А що, у неї, виявляється, була інша роль у “Кріпосній”? Тобто, вона не була кріпосною? А ким вона була?», — здивувався Льоша.

«Ліда Шухерман? Чи як? Я не пам’ятаю», — прокоментував Ігор.

«Так ти одна там була! Ти найголовніша героїня, одна людина», — впевнено приховував своє збентеження Рибак.

«Лідія Ших… Шефер. Це я знаю, але забув», — додав Шатирко.

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