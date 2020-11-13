Участнику Андрею Рыбаку посчастливилось во второй раз отправиться на индивидуальное свидание с Ксенией. В 4 выпуске реалити мужчина отмечал свой день рождения, а в качестве желания загадал встречу. Холостячка решила реализовать это и провела целый день в компании мужчины. Андрей Рыбак в свою очередь разоткровенничался и попытался объяснить, насколько ему сложно говорить о своих чувствах.

После укрощения вейкборда двое уединились за ужином. Разговор сложился сам собой. Мужчина решил признаться, почему так часто сомневается в своих взглядах, высказываниях и поступках. Андрей порой заставляет себя отвести взгляд от Ксюши, чтобы девушка не подумала лишнего! Слишком много сомнений и неуверенности в отношениях преследуют его с прошлого опыта.

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«Дело не в ней. Я хотел ей сказать, что мне хорошо с ней и круто. Но было страшно это сделать. Думал, я что, 9-классник какой-то? А потом решился, сказал, и оказалось, что человеку это не нужно. Понимаю, что это мой косяк. Но где-то внутренне это оставило след», — признался участник.

Также Рыбак отметил, что если решится признаться Ксюше в своей симпатии, то боится получить отказ или стать неинтересным.

«Я не хочу опять запутываться. Нам, мужикам, так сложно. С детства получаешь отказы. “Ха-ха, тебя не люблю, а Ваську люблю”. Я сейчас действую по наитию и в надежде, что тебе это понравится. Столько страхов, что тебе это не нужно, или что я буду хуже других», — откровенничал Рыбак.

Холостячка заключила, что нет ничего смелее, нежели признаться в своих страхах. А сам разговор настолько увлек двоих, что оба забыли о бутоньерке.

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