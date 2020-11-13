«Холостячка»: Одкровення Андрія Рибака, або Ода нерішучості освідчитися в почуттях

Учаснику Андрію Рибаку пощастило вдруге піти на індивідуальне побачення з Ксенією. У 4 випуску реаліті чоловік відзначав свій день народження, а як бажання загадав зустріч. Холостячка вирішила реалізувати це і провела цілий день в компанії чоловіка. Андрій Рибак був дуже відвертим і спробував пояснити, наскільки йому важко говорити про свої почуття.

Після приборкання вейкборду двоє усамітнилися за вечерею. Розмова склалася сама собою. Чоловік вирішив зізнатися, чому так часто сумнівається в своїх поглядах, висловлюваннях і вчинках. Андрій часом змушує себе відвести погляд від Ксюші, щоб дівчина не подумала зайвого! Занадто багато сумнівів і невпевненості в стосунках переслідують чоловіка з минулого досвіду.

Більше на тему: Хто стане переможцем проєкту «Холостячка»: голосування

«Справа не в ній. Я хотів їй сказати, що мені добре з нею і круто. Але було страшно це зробити. Думав, я що, 9-класник якийсь? А потім наважився, сказав, і виявилося, що людині це не потрібно. Розумію, що це мій косяк. Але десь внутрішньо це залишило слід», — зізнався учасник.

Також Рибак зазначив, що якщо наважиться освідчитись Ксюші у своїй симпатії, то боїться отримати відмову або стати нецікавим.

«Я не хочу знову заплутуватися. Нам, мужикам, так складно. З дитинства отримуєш відмови. “Ха-ха, тебе не кохаю, а Ваську кохаю”. Я зараз дію інтуїтивно і в надії, що тобі це сподобається. Стільки страхів, що тобі це не потрібно, або що я буду гірше за інших», — відверто зізнався Рибак.

Холостячка зробила висновок, що немає нічого сміливіше, ніж зізнатися у своїх страхах. А сама розмова настільки захопила двох, що обоє забули про бутоньєрку.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ