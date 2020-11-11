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Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

11.11.2020

Уже в пятницу выйдет 4 выпуск проекта «Холостячка», который может стать самым эмоциональным и скандальным. Пока остаются считанные дни, предлагаем вспомнить, чем же мужчины удивляли главную героиню и какими талантами завоевывали право спонтанного свидания? Эксклюзивное видео — в материале.

холостячка

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Сергей решил станцевать брейк. Что из этого получилось — смотрите!

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

Константин весь вечер занимался любимым делом — фотографировал. Однако презентации фото предшествовала долгая история о рыбалке и маленьком мальчике.

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

«Малював 5 годин» Назар. На Вечеринке талантов участник преподнес Ксюше картину с ее портретом.

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

Песня от Ильи запомнилась и соперникам и Холостячке надолго. Участник признался, что вышел из зоны комфорта, а его стихи — это намного глубже рэпа Алексея. 

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

А вот и сам рэп Алексея.

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

Выступление Рыбака также заставило ребят знатно повеселиться.

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

Но не так, как шутки от Саши Эллерта.

Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов

Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив

Не пропустите новый выпуск реалити «Холостячка» уже в пятницу, 13 ноября, на телеканале СТБ!  

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