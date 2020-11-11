Уже в пятницу выйдет 4 выпуск проекта «Холостячка», который может стать самым эмоциональным и скандальным. Пока остаются считанные дни, предлагаем вспомнить, чем же мужчины удивляли главную героиню и какими талантами завоевывали право спонтанного свидания? Эксклюзивное видео — в материале.
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Сергей решил станцевать брейк. Что из этого получилось — смотрите!
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
Константин весь вечер занимался любимым делом — фотографировал. Однако презентации фото предшествовала долгая история о рыбалке и маленьком мальчике.
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
«Малював 5 годин» Назар. На Вечеринке талантов участник преподнес Ксюше картину с ее портретом.
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
Песня от Ильи запомнилась и соперникам и Холостячке надолго. Участник признался, что вышел из зоны комфорта, а его стихи — это намного глубже рэпа Алексея.
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
А вот и сам рэп Алексея.
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
Выступление Рыбака также заставило ребят знатно повеселиться.
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
Но не так, как шутки от Саши Эллерта.
Video: Невошедшее в эфир «Холостячки»: эксклюзивные видео с Вечеринки талантов
Смотрите эксклюзивные видео с 3 выпуска проекта Холостячка. Что не вошло в эфир Холостячки 3 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2020 на СТБ эксклюзив
Не пропустите новый выпуск реалити «Холостячка» уже в пятницу, 13 ноября, на телеканале СТБ!
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