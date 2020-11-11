Уже у п’ятницю вийде 4 випуск проєкту «Холостячка», який може стати найбільш емоційним і скандальним. Поки залишаються лічені дні, пропонуємо згадати, чим же чоловіки дивували головну героїню і якими талантами завойовували право спонтанного побачення? Ексклюзивне відео — в матеріалі.

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Сергій вирішив станцювати брейк. Що з цього вийшло — дивіться!

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

Костянтин весь вечір займався улюбленою справою — фотографував. Однак презентації фото передувала довга історія про риболовлю і маленького хлопчика.

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

«Малювать 5 годин» Назар. На Вечірці талантів учасник подарував Ксюші картину з її портретом.

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

Пісня від Іллі запам’яталася і суперникам, і Холостячці надовго. Учасник зізнався, що вийшов із зони комфорту, а його вірші — це набагато глибше, ніж реп Олексія.

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

А ось і сам реп Олексія.

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

Виступ Рибака також змусив усіх добряче повеселитися.

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

Але не так, як жарти від Саші Еллерта.

Video: Що не увійшло в ефір «Холостячки»: ексклюзивні відео з Вечірки талантів Дивіться ексклюзивні відео з 3 випуску проекту Холостячка. Що не увійшло в ефір Холостячки 3 випуск. Дивіться відео Холостячка 2020 на СТБ ексклюзив

Не пропустіть новий випуск реаліті «Холостячка» вже у п’ятницю, 13 листопада, на телеканалі СТБ!

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