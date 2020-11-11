В 4 выпуске романтического реалити «Холостячка» главная героиня Ксения Мишина познакомит участников со своей жизнью. Но что приведет к громкому и невиданному скандалу? Что о себе расскажут сами мужчины, что повергнет Ксюшу в шок? Или это будут не участники, а кто-то другой? Не пропустите уже в эту пятницу, 13 ноября, 4 выпуск проекта «Холостячка».

Ксения Мишина продолжает строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. Участники уже показали свои таланты, а некоторые разделили увлечения и хобби. Пришло время соперникам знакомиться ближе с жизнью Ксении.

«Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были к этому готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы», — отмечает главная героиня.

Более того, у мужчин земля уйдёт из-под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями! И далеко не всем удастся совладать с эмоциями! Не пропустите 4 выпуск проекта «Холостячка», чтобы узнать:

Кто из мужчин смирится с увиденным, а кто не сможет справиться с ревностью и агрессией?

Кто откровенно расскажет о своих сексуальных фантазиях?

Неужели кто-то приедет на встречу с Холостячкой прямо из постели другой?

Какое свидание раскроет проблемы с законом одного из участников?

Чье откровение доведёт Холостячку до слёз и обернётся вылетом из проекта еще до Церемонии?

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Не пропустите в эту пятницу, 13 ноября, 4 выпуск реалити «Холостячка» в 19:00 на СТБ!

Video: «Холостячка» 4 выпуск: Еще более скандальный и шокирующий? Чем удивит 4 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 13.11.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 4 выпуск - в материале СТБ

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