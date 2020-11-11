У 4 випуску романтичного реаліті «Холостячка» головна героїня Ксенія Мішина познайомить учасників зі своїм життям. Але що призведе до гучного і небаченого скандалу? Що такого про себе розкажуть самі чоловіки, що просто шокує Ксюшу? Чи це будуть не учасники, а хтось інший? Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 13 листопада, 4 випуск проєкту «Холостячка».

Ксенія Мішина продовжує будувати стосунки з чоловіками, які завоювали її симпатію на попередніх тижнях і отримали бутоньєрки. Учасники вже показали свої таланти, а деякі розділили захоплення і хобі. Настав час їм знайомитися ближче з життям Ксенії.

«Я вирішила познайомити чоловіків зі своїм професійним і публічним життям, щоб вони були до цього готові, тому що в попередніх стосунках із цим виникали проблеми», — зазначає головна героїня.

Ба більше, у чоловіків земля піде з-під ніг, коли вони застануть Ксенію за поцілунками! І далеко не всім вдасться впоратися з емоціями! Не пропустіть 4 випуск проєкту «Холостячка», щоб дізнатися:

Хто з чоловіків змириться з побаченим, а хто не зможе впоратися з ревнощами і агресією?

Хто відверто розповість про свої сексуальні фантазії?

Невже хтось приїде на зустріч із Холостячкою просто з ліжка іншої?

Яке побачення розкриє проблеми з законом одного з учасників?

Чиє одкровення доведе Холостячку до сліз і обернеться вильотом з проєкту ще до Церемонії?

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Не пропустіть цієї п’ятниці, 13 листопада, 4 випуск реаліті «Холостячка» о 19:00 на СТБ!

Video: «Холостячка» 4 випуск: Ще скандальніший і приголомшливіший? Чим здивує 4 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 13.11.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 4 випуск - в матеріалі СТБ

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