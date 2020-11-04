В 3 выпуске проекта «Холостячка» развитие событий заставит мужчин нервничать! Участников становится меньше, однако каждому не терпится удивить Ксению Мишину. Но что делать, если эмоции берут верх? Больше о предстоящем 3 выпуске реалити «Холостячка» от 6 ноября — читайте в анонсе!

Новая неделя в проекте посвящена увлечениям. Каждый мужчина опишет одно из своих хобби, которое он хотел бы разделить с Ксенией. Записки для Холостячки будут вновь анонимными. Поэтому главная героиня выберет себе спутника для свидания, ориентируясь исключительно на то, будет ли ей интересно предложенное времяпрепровождение.

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Однако, как окажется, некоторые увлечения даже у кардинально разных участников могут совпадать. Ведь сразу двое мужчин написали в записках о желании провести время с Ксенией за штурвалом.

«Я могу представить на таком свидании абсолютно любого. Это классное времяпрепровождение. Подобный досуг может быть интересен всем мужчинам», – предположит Холостячка.

Конкуренция даст о себе знать – ведь ни один из претендентов на сердце Ксении не намерен упускать возможность провести с ней время. Однако провести наедине!

Смогут ли мужчины мирно решить между собой, кому именно достанется встреча с Ксенией? Не пропустите третий выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 6 ноября, на СТБ!

Video: Непреодолимые эмоции и конфликт на глазах у Холостячки: чем запомнится 3 выпуск Чем удивит 3 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 06.11.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 3 выпуск - в материале СТБ Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ