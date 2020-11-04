У 3 випуску проєкту «Холостячка» розвиток подій змусить чоловіків нервувати! Учасників стає менше, проте кожному кортить здивувати Ксенію Мішину. Але що робити, коли емоції беруть гору? Більше про майбутній 3 випуск реаліті «Холостячка» від 6 листопада — читайте в анонсі!

Новий тиждень у проєкті присвячений захопленням. Кожен чоловік опише одне зі своїх хобі, яке він хотів би розділити з Ксенією. Записки для Холостячки будуть знову анонімними. Тому головна героїня вибере собі супутника для побачення, орієнтуючись лише на те, чи буде їй цікавим запропонований спосіб дозвілля.

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Однак, як виявиться, деякі захоплення навіть у кардинально різних учасників можуть збігатися. Адже відразу двоє чоловіків написали в записках про бажання провести час із Ксенією за штурвалом.

«Я можу уявити на такому побаченні абсолютно будь-кого. Це класне проведення часу. Таке дозвілля може бути цікавим усім чоловікам», — припустить Холостячка.

Конкуренція дасться взнаки — адже жоден з претендентів на серце Ксенії не збирається пропускати можливість побути з нею. Але побути наодинці!

Чи зможуть чоловіки мирно вирішити між собою, кому саме дістанеться зустріч з Ксенією? Не пропустіть третій випуск романтичного реаліті «Холостячка» уже цієї п’ятниці, 6 листопада, на СТБ!

Video: Непереборні емоції та конфлікт на очах у Холостячки: чим запам’ятається 3 випуск Чим здивує 3 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 04.11.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 3 випуск - в матеріалі СТБ Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ