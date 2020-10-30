Состоялся 2 выпуск романтического реалити «Холостячка»! Главная героиня Ксения Мишина посетила три индивидуальных свидания, которые выбрала вслепую, не зная, кто ее там ждет. Чем покоряли участники? До чего доходил накал страстей? И как воровали встречи соперники — узнайте в материале!

2 выпуск начался с заселения мужчин в дом и бурного обсуждения Первой вечеринки. Тем временем к холостякам приехал ведущий Григорий Решетник, который предложил создать презентацию для Ксюши. Главная идея — заинтриговать и тем самым предложить свидание. Важно, чтобы главная героиня именно по визуализации выбрала троих мужчин, с которыми отправиться на встречу.

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Холостячка определилась: свидание на подобие фильма «50 оттенков серого», приготовление пасты и «самое лучшее свидание в ее жизни».

Свидание с Андреем прошло прекрасно. Однако со встречи мужчина вернулся без бутоньерки. Несмотря на все нюансы, свидание выдалось невероятно романтичным и действительно похожим на легендарный фильм «50 оттенков серого». Больше о первом свидании читайте ЗДЕСЬ.

Следующим на свидание отправился Евгений Ковтуненко. Мужчина пригласил Ксению в гастрономическое приключение, доказав, что он ещё и шеф-повар на миллиард. Пара готовила обещанную Женей пасту с морепродуктами. Ужинали двое с видом на ночной город. Общение заладилось с первых секунд, поэтому по итогу встречи Ксюша вручила мужчине бутоньерку.

А вот с третьим свиданием не заладилось. Ведь оно должно было быть у Игоря, а состоялось у Назара. Мужчина перехватил девушку по пути на вокзал. Именно там остался ее ждать Игорь, который планировал увезти Ксюшу во Львов. Следовательно, во 2 выпуске остался расстроенный Игорь и хитрый Назар на байке. Во время украденного свидания Назар решился прыгнуть с пешеходного моста вместе с Ксенией Мишиной. А после мужчина решил познакомить Холостячку со своим сыном. Трое отправились прыгать на батутах. По итогу встречи Назар таки признался, что он украл Ксению с другого свидания. Девушка отметила, что узнает у Игоря, почему он ее так легко отпустил. А тем временем вручила бутоньерку Назару.

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Следующий день начался с полигона. Все участники приехали на настоящее противостояние. Каждую неделю будут групповые свидания, на которых мужчины смогут проявить себя и получить ценное вознаграждение — больше времени на индивидуальное общение с Ксенией.

Сильнее и быстрее всех оказался Сергей, который смог лично пообщаться Ксюшей. Холостячка отметила, что ему удалось удивить и покорить ее. Поэтому вручила ему бутоньерку.

В конце выпуска состоялась Церемония роз, на которой Ксения сделала свой выбор на второй неделе. Как будут складываться отношения Холостячки с участниками дальше — смотрите в следующих выпусках романтического реалити!

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