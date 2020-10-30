«Холостячка» 2 випуск: боротьба чоловіків, крадене побачення і 50 відтінків сірого

Відбувся 2 випуск романтичного реаліті «Холостячка»! Головна героїня Ксенія Мішина відвідала три індивідуальних побачення, які вибрала наосліп, не знаючи, хто саме на неї там чекає. Чим підкорювали учасники? До чого доходило загострення пристрастей? І як крали зустрічі суперники — дізнайтеся в матеріалі!

2 випуск почався з заселення чоловіків у будинок і бурхливого обговорення Першої вечірки. Тим часом до холостяків приїхав ведучий Григорій Решетник, який запропонував створити презентацію для Ксюші. Головна ідея — заінтригувати і тим самим запросити на побачення. Важливо, щоб головна героїня саме за візуалізацією вибрала трьох чоловіків, з якими вирушить на зустріч.

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Холостячка визначилася: побачення на кшталт фільму «50 відтінків сірого», приготування пасти і «найкраще побачення в її житті».

Побачення з Андрієм минуло чудово. Однак із зустрічі чоловік повернувся без бутоньєрки. Незважаючи на всі нюанси, побачення видалося неймовірно романтичним і справді схожим на легендарний фільм «50 відтінків сірого». Більше про перше побачення читайте ТУТ.

Наступним на побачення вирушив Євгеній Ковтуненко. Чоловік запросив Ксенію в гастрономічну пригоду, довівши, що він іще й шеф-кухар на мільярд. Пара готувала обіцяну Женею пасту з морепродуктами. Вечеряли двоє з краєвидом на нічне місто. Спілкування заладилося з перших секунд, тому за підсумком зустрічі Ксюша вручила чоловікові бутоньєрку.

А ось із третім побаченням не зовсім склалося. Адже воно мало бути з Ігорем, а відбулося з Назаром. Чоловік перехопив дівчину дорогою на вокзал. Саме там залишився її чекати Ігор, який планував відвезти Ксенію до Львова. Отже, у 2 випуску залишився засмучений Ігор і хитрий Назар на байку. Під час вкраденого побачення Назар наважився стрибнути з пішохідного моста разом з Ксенією Мішиною. А після чоловік вирішив познайомити Холостячку зі своїм сином. Троє вирушили стрибати на батутах. Наприкінці зустрічі Назар таки зізнався, що він украв Ксенію з іншого побачення. Дівчина зазначила, що дізнається в Ігоря, чому він її так легко відпустив. А тим часом вручила бутоньєрку Назарові.

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Наступний день почався з полігону. Всі учасники приїхали на справжнє протистояння. Щотижня відбуватимуться групові побачення, на яких чоловіки зможуть проявити себе і отримати цінну винагороду — більше часу на індивідуальне спілкування з Ксенією.

Сильнішим і швидшим за всіх виявився Сергій, який зміг особисто поспілкуватися з Ксенією. Холостячка зазначила, що йому таки вдалося здивувати і підкорити її. Тому вручила йому бутоньєрку.

Наприкінці випуску відбулася Церемонія троянд, на якій Ксенія зробила свій вибір на другому тижні. Як складатимуться стосунки Холостячки з учасниками далі — дивіться в наступних випусках романтичного реаліті!

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