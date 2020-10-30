Первое свидание проекта «Холостячка» состоялось! Андрей Рыбак создал презентацию, с помощью которой пригласил Ксению на встречу. Все напоминало кадры из фильма «50 оттенков серого»: мужчина в костюме с бабочкой, вертолёт, красивый ужин и сплошная романтика. О чем двое говорили на первом свидании реалити «Холостячка»? Что заставило Ксению сомневаться в намерениях Андрея? Больше — в материале.

Андрей встретил Ксению возле вертолёта и признался, что этот день они проведут вместе по мотивам легендарного кино. Пара пролетела над столицей и приземлилась в назначенном месте. Это был загородный комплекс с шикарным местоположением и экстерьером. Во время ужина двое затронули тему Первой вечеринки. Ксению обидел момент, когда Андрей и Саша Эллерт нетактично вторглись в ее общение с другим участником. За это Рыбак извинился и отметил, что повел себя так исключительно из-за стрессовой обстановки.

Также была затронута тема прошлых отношений. Мужчина поделился личным опытом отношений длинною в 5 лет. Однако пара все годы то сходилась, то расставалась. Более того, бывшая девушка стала участницей 10-го сезона «Холостяка», тем самым окончательно поставив точку в их истории. Поэтому Ксюша сочла участие Андрея в реалити «Холостячка» за банальную месть.

«Мне нравится быть с тобой здесь, нравится говорить, смотреть на тебя. Я рад, что мы можем обсудить этот момент. Если я увижу взаимность, я готов пройти через это все до самого финала», — отметил Рыбак. «Мне кажется, у Андрея не сильно богатый опыт в отношениях. Поэтому придётся его направлять. Но думаю, что отчасти это функция каждой женщины», — прокомментировала Ксения.

На этом сюрпризы не закончились. Андрей воплотил фразу «Весь мир к твоим ногам» и стал на колено. А вот из коробочки он достал браслет на ножку. Неожиданно Рыбак осмелился пригласить Ксюшу… в бассейн.

«Я бы не плавала в бассейне с человеком, который мне не нравится. Но физических прикосновений я не позволила на первом свидании», — заключила Холостячка.

Но по итогу встречи Ксюша не вручила бутоньерку участнику, ведь дала ему возможность обдумать свою истинную цель пребывания на проекте. Как сложатся их отношения дальше — смотрите сами!

Больше по теме: «Холостячка»: Бутоньерка первого впечатления