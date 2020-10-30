50 відтінків першого побачення проєкту «Холостячка»

Перше побачення проєкту «Холостячка» відбулося! Андрій Рибак створив презентацію, за допомогою якої запросив Ксенію на зустріч. Усе нагадувало кадри з фільму «50 відтінків сірого»: чоловік у костюмі з метеликом, гелікоптер, красива вечеря і суцільна романтика. Про що двоє говорили на першому побаченні реаліті «Холостячка»? Що змусило Ксенію сумніватися в намірах Андрія? Більше — в матеріалі.

Андрій зустрів Ксенію біля гелікоптера і зізнався, що цей день вони проведуть разом за мотивами легендарного кіно. Пара пролетіла над столицею і приземлилася в призначеному місці. Це був заміський комплекс у чудовому місці з шикарним екстер’єром. Під час вечері двоє порушили тему Першої вечірки. Ксенію образив момент, коли Андрій і Саша Еллерт нетактовно вторглися в її спілкування з іншим учасником. За це Рибак перепросив і зазначив, що повівся так лише через стресову обстановку.

Також було обговорено тему минулих взаємин. Чоловік поділився особистим досвідом стосунків тривалістю в 5 років. Однак пара всі роки то сходилася, то розлучалася. Ба більше, колишня дівчина стала учасницею 10-го сезону «Холостяка», тим самим остаточно поставивши крапку в їхній історії. Тому Ксюша визнала участь Андрія у реаліті «Холостячка» за банальну помсту.

«Мені подобається бути з тобою тут, подобається говорити, дивитися на тебе. Я радий, що ми можемо обговорити цей момент. Якщо я побачу взаємність, я готовий пройти через це все до самого фіналу», — зазначив Рибак. «Мені здається, в Андрія не надто багатий досвід у стосунках. Тому доведеться його направляти. Але думаю, що частково це функція кожної жінки», — прокоментувала Ксенія.

На цьому сюрпризи не закінчилися. Андрій втілив фразу «Весь світ до твоїх ніг» і став на коліно. А ось із коробочки він дістав браслет на ніжку. Несподівано Рибак наважився запросити Ксюшу… до басейну.

«Я б не плавала в басейні з людиною, яка мені не подобається. Але фізичних дотиків я не дозволила на першому побаченні», — підсумувала Холостячка.

Однак за підсумком зустрічі Ксенія не вручила бутоньєрки учаснику, адже дала йому можливість обміркувати свою справжню мету перебування на проєкті. Як складуться їхні стосунки далі — дивіться самі!

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