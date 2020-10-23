«Холостячка»: Бутоньєрка першого враження

1 випуск проєкту «Холостячка» проходить у форматі Першої вечірки. Чоловіки знайомляться з Ксенією Мішиною, дивують її і роблять усе можливе, щоб виділитися серед 16 суперників. Кому вдалося особливо запам’ятатися? І хто отримав бутоньєрку ще до Церемонії? Дізнайтеся в матеріалі.

Велосипеди, байки, люксові авто, — все це використовували учасники, щоб з’явитися ефектно і яскраво. А ось чоловік, який таки отримав бутоньєрку першого враження, не став приїжджати на місце зустрічі. Учасник надіслав по Холостячку машину!

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Ксенія приїхала на віддалену парковку, де на неї чекав Андрій Рибак. Дівчина відразу зрозуміла, хто він і звідки вона його знає. Ще до старту проєкту комік мав необережність жартувати над своєю участю в реаліті, записавши реп. І все було б гаразд, якби в цю історію Андрій не став вплутувати свого друга Еллерта і заяви про їх батл на проєкті. Таку поведінку Ксюша сприйняла як банальне привертання уваги аудиторії, але точно не її самої. Тому вирішила просто заблокувати Андрія.

Та при особистій зустрічі все обернулося інакше. Учасник довів, що йому цікава Ксенія і він готовий за неї боротися. Також перепросив за свій часом дивний гумор. Холостячка зазначила, що її думка кардинально змінилася. І завдяки такому відчуттю контрастів вручила Андрієві Рибаку бутоньєрку першого враження.

Що ж, Андрій уже може не хвилюватися до самої Церемонії. Стежте за розвитком взаємин пари в наступних випусках проєкту «Холостячка» на СТБ!

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