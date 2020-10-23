«Холостячка» запускає прямі ефіри в Instagram з Григорієм Решетником

Від сьогодні і щоп’ятниці глядачі романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ отримають унікальну можливість стати ще ближче до проєкту і приєднатися до обговорення випусків у прямих ефірах в Instagram з Григорієм Решетником. Прямі ефіри виходитимуть на сторінці @holostyakstb з 22:00 до 22:45 під час перерви реаліті на «Вікна-новини».

«Сьогодні у мене велике свято! Грандіозна прем’єра нового проєкту на українському телебаченні — «Холостячка»! Я дуже щасливий, що наша команда і я як ведучий продовжимо традицію, започатковану навесні в «Холостяку», і знову запропонуємо глядачам і шанувальникам реаліті повний пакет сюрпризів, all-inclusive, так би мовити (усміхається. ― Прим. ред.), — ділиться Григорій Решетник. — В ефірі телеканалу СТБ сьогодні і щоп’ятниці о 19:00 глядачі побачать головне реаліті, а о 22:00 я буду всіх чекати в Instagram на офіційній сторінці @holostyakstb, щоб у прямому ефірі поспілкуватися з глядачами і обговорити, що ж буде далі. В гості до мене будуть приходити кращі та улюблені герої, а також зірки. А вже з 30 жовтня вийде і довгоочікуване пост-шоу проєкту «Як вийти заміж», де ми з героями і експертами будемо обговорювати важливі теми і шукати рецепт справжнього щастя».

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Нагадаємо, традиція живого спілкування Григорія з учасниками проєкту і глядачами почалася під час виходу на екрани 10 сезону реаліті «Холостяк». Серед гостей ефірів були: директорка студії Анна Калина, психолог Дмитро Карпачов, Нікіта Добринін і Даша Квіткова, Іраклі Макацарія, учасниці шоу і багато інших.

Не пропустіть прем’єру романтичного реаліті «Холостячка» сьогодні о 19:00, а о 22:00 — прямий ефір з Григорієм Решетником на сторінці @holostyakstb в Instagram.

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