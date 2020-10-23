«Холостячка» запускает прямые эфиры в Instagram с Григорием Решетником

С сегодняшнего дня и каждую пятницу зрители романтического реалити «Холостячка» на СТБ получат уникальную возможность стать еще ближе к проекту и присоединиться к обсуждению выпусков в прямых эфирах в Instagram с Григорием Решетником. Прямые эфиры будут выходить на страничке @holostyakstb с 22:00 до 22:45 во время перерыва реалити на «Вікна-новини».

«Сегодня у меня большой праздник! Грандиозная премьера нового проекта на украинском телевидении ― «Холостячка»! Я очень счастлив, что наша команда и я как ведущий продолжим традицию, начатую весной в «Холостяке», и снова предложим зрителям и поклонникам реалити полный пакет сюрпризов, all-inclusive, так сказать (улыбается. ― Прим. ред.), ― делится Григорий Решетник. ― В эфире телеканала СТБ сегодня и каждую пятницу в 19:00 зрители увидят главное реалити, а в 22:00 я буду всех ждать в Instagram на официальной странице@holostyakstb, чтобы в прямом эфире пообщаться со зрителями и обсудить, что же будет дальше. В гости ко мне будут приходить лучшие и любимые герои, а также звезды. А уже с 30 октября выйдет и долгожданное пост-шоу проекта «Как выйти замуж», где мы с героями и экспертами будем обсуждать важные темы и искать рецепт настоящего счастья».

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Напомним, традиция живого общения Григория с участниками проекта и зрителями началась во время выхода на экраны 10 сезона реалити «Холостяк». Среди гостей эфиров были: директор студии Анна Калина, психолог Дмитрий Карпачев, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Иракли Макацария, участницы шоу и многие другие.

Не пропустите премьеру романтического реалити «Холостячка» сегодня в 19:00, а в 22:00 ― прямой эфир с Григорием Решетником на страничке @holostyakstb в Instagram.

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