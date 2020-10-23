1 выпуск проекта «Холостячка» проходит в формате Первой вечеринки. Мужчины знакомятся с Ксенией Мишиной, удивляют ее и делают все возможное, чтобы выделиться среди 16 соперников. Кому удалось особенно запомниться? И кто получил бутоньерку еще до Церемонии? Узнайте в материале.

Велосипеды, байки, люксовые машины, — все это использовали участники, чтобы появиться эффектно и ярко. А вот мужчина, который таки получил бутоньерку первого впечатления, не стал приезжать на место встречи. Участник прислал за Холостячкой машину!

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Ксюша приехала на отдаленную парковку, где ее ждал Андрей Рыбак. Девушка сразу поняла, кто он и откуда она его знает. Еще до старта проекта комик имел неосторожность шутить над своим участием в реалити, записал рэп. И все бы ничего, если бы в эту историю Андрей не стал впутывать своего друга Эллерта и заявления об их батле на проекте. Такое поведение Ксения сочла за банальное привлечение внимания аудитории, но точно не ее лично. Поэтому решила попросту заблокировать Андрея.

Но при личной встрече все обернулось иначе. Участник доказал, что ему интересна Ксения и он готов за нее бороться. Также принес извинения за порой странный юмор. Холостячка отметила, что ее мнение кардинально изменилось. И благодаря такому ощущению контрастов вручила Андрею Рыбаку бутоньерку первого впечатления.

Что ж, Андрей уже может не волноваться до самой Церемонии. Следите за развитием взаимоотношений пары в следующих выпусках проекта «Холостячка» на СТБ!

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