В рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ презентовал социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ. Ведущие, инфлюенсеры и другие известные украинки откровенно поделились, с какими стереотипами в своей жизни они сталкиваются. Но даже после выхода интервью стереотипные комментарии в адрес женщин продолжились. Эту тему подняли и в сюжете программы «Вікна-новини» на СТБ.

«Когда замуж?», «Пора заводить детей», «Нужно быть скромнее», ― эти и другие стереотипные фразы актуальны в обществе по сей день. Оскорбительные комментарии, которые люди оставляют под видео героинь #СильнаЯ, направлены не только против участниц спецпроекта. Такие высказывания ежедневно ранят миллионы женщин.

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Однако слабый пол сильнее, чем многим кажется. Это доказывает именитый режиссер, продюсер и ведущая ток-шоу «О чем молчат женщины» Оксана Байрак. Ее внешность не дает покоя многим.

«Что делает пластика с людьми. Я в шоке», ― пишут в комментариях.

В свою очередь Оксана Байрак призывает женщин не оправдываться за свое лицо или тело ни перед кем: «Даже если бы я сделала себя полностью, это мое личное дело. Однажды Шер блистательно ответила: “Если я захочу, свою грудь пришью на спину. Она моя, и я имею право делать с собой все что угодно”».

Оксане Байрак 56 лет. Она говорит о своем возрасте с гордостью, даже когда читает в комментариях, что для любви уже поздно.

«Любовью заболеть не поздно никогда. Я всегда влюблена. Прежде всего, я влюблена в себя. Если мы себя не любим, нас никогда не полюбит мир», ― утверждает режиссёр.

Со стереотипами в свой адрес сталкивается и ведущая «Вікна-новини» Яна Брензей. Она стала на защиту женщин, которым приходится часто оправдываться за бездетность.

«Я не говорю о том, что женщины не должны рожать детей или им следует отказаться от этого. Конечно, нет. Просто каждая женщина должна это делать, потому что она этого хочет, потому что она сейчас ощущает себя готовой к материнству», ― комментирует Яна.

Однако находятся люди, которые в ответ на это пишут: «Это эгоизм. В 50 лет будут жалеть: и те, которые решили не рожать, и те, которые родили поздно».

«Не нужно свою мысль навязывать другим. То, что для тебя истина, для меня может быть полностью неприемлемым, ― утверждает ведущая. ― Я же не живу вашей жизнью. Я живу своей. И свой выбор, свое решение делаю исходя из того, что для меня является правильным».

Ведущая шоу «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева поделилась, что отвечает, когда объяснения не помогают: «Еще раз скажешь ― все. Мы просто не будем общаться».

В комментариях ей часто пишут, что нет счастья, если в 50 ты не замужем.

Матвеева уверяет: вы никому ничего не должны, разве что себе ― быть счастливой.

Не пропустите премьеру романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 на СТБ!

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