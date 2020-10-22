У рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ презентував соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ. Ведучі, інфлюенсерки та інші відомі українки відверто поділилися, з якими стереотипами у своєму житті вони стикаються. Та навіть після виходу інтерв’ю стереотипні коментарі на адресу жінок продовжилися. Цю тему порушили і в сюжеті програми «Вікна-новини» на СТБ.

«Коли заміж?», «Час заводити дітей», «Треба бути скромнішою», — ці та інші стереотипні фрази актуальні в суспільстві донині. Образливі коментарі, які люди залишають під відео героїнь #СильнаЯ, спрямовані не тільки проти учасниць спецпроєкту. Такі висловлювання щодня ранять мільйони жінок.

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Однак слабка стать сильніша, ніж багатьом здається. Це доводить іменита режисерка, продюсерка і ведуча ток-шоу «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак. Її зовнішність не дає спокою багатьом.

«Що робить пластика з людьми. Я в шоці», — пишуть у коментарях.

У свою чергу Оксана Байрак закликає жінок не виправдовуватися за своє обличчя або тіло ні перед ким: «Навіть якби я зробила себе повністю, це моя особиста справа. Одного разу Шер блискуче відповіла: “Якщо я захочу, свої груди пришию на спину. Вони мої, і я маю право робити з собою все що завгодно”».

Оксані Байрак 56 років. Вона говорить про свій вік з гордістю, навіть коли читає в коментарях, що для кохання вже пізно.

«Любов’ю захворіти не пізно ніколи. Я завжди закохана. Перш за все, я закохана в себе. Якщо ми себе не любимо, нас ніколи не полюбить світ», — стверджує режисерка.

Зі стереотипами на свою адресу стикається і ведуча «Вікна-новини» Яна Брензей. Вона стала на захист жінок, яким доводиться часто виправдовуватися за бездітність.

«Я не кажу про те, що жінки не повинні народжувати дітей або їм слід відмовитися від цього. Звичайно, ні. Просто кожна жінка повинна це робити, тому що вона цього хоче, тому що вона зараз відчуває себе готовою до материнства», — коментує Яна.

Однак знаходяться люди, які у відповідь на це пишуть: «Це егоїзм. У 50 років будуть шкодувати: і ті, які вирішили не народжувати, і ті, які народили пізно».

«Не потрібно свою думку нав’язувати іншим. Те, що для тебе істина, для мене може бути повністю неприйнятним, — стверджує ведуча. — Я ж не живу вашим життям. Я живу своїм. І свій вибір, своє рішення роблю виходячи з того, що для мене є правильним».

Ведуча шоу «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва поділилася, що відповідає, коли пояснення не допомагають: «Ще раз скажеш — все. Ми просто не будемо спілкуватися».

У коментарях їй часто пишуть, що немає щастя, якщо в 50 ти незаміжня.

Матвєєва запевняє: ви нікому нічого не зобов’язані, хіба що собі — бути щасливою.

Не пропустіть прем’єру романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на СТБ!

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