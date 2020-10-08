Телеканал СТБ в рамках промо романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной запускает важную социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ. 14 успешных, умных и красивых женщин попытаются развеять все стереотипы, которые приписывает им общество. #СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе противоречивых и абсурдных домыслов в адрес женщин. Одной из героинь кампании стала ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей. В своем интервью ведущая обратилась к Холостячке Ксении Мишиной!

Уже 23 октября на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени 2020 — проект «Холостячка». Героиней реалити стала Ксения Мишина, которая познакомится с самыми достойными и успешными мужчинами, готовыми ради нее на все. Пришло время выбирать женщине! Вопреки всем стереотипам, каждая уважающая себя личность имеет право самостоятельно принимать важные решения в жизни. В том числе и в любви!

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Зрители активно ждут и комментируют предстоящее реалити. Как поведут себя мужчины? Кто кого будет приглашать на свидания? Будут ли розы и подарки? Кого выберет Ксюша? Эти и множество других вопросов появляются в сети.

Поэтому героини социальной кампании обращаются к Холостячке и дают ей важные и дельные советы перед стартом проекта. Ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей обратилась к Ксюше:

«Я бы посоветовала Холостячке Ксении Мишиной не сомневаться в том, что она имеет право принимать участие в этом проекте. Потому что она имеет право выбирать свою любовь. Она имеет право выбирать человека, с которым проведет время. Она имеет право просто посмотреть на мужчин и провести с ними по десять или пятнадцать минут. Она не делает ничего аморального. Противозаконного. Осудительного и так далее. И поэтому я очень желаю ей уверенности в этом. И благодаря этой уверенности, я надеюсь, что она будет меньше реагировать на тот фидбэк, который точно будет», — говорит ведущая.

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