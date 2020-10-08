СильнаЯ: Ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей звернулася до Холостячки Ксенії Мішиної

Телеканал СТБ в рамках промо романтичного реаліті «Холостячка» с Ксенією Мішиною запускає важливу соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ. 14 успішних, розумних і красивих жінок спробують розвіяти всі стереотипи, які приписує їм соціум. #СильнаЯ порушує важливу тему поширених у суспільстві суперечливих і абсурдних домислів на адресу жінок. Однією з героїнь кампанії стала ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей. У своєму інтерв’ю ведуча звернулася до Холостячки Ксенії Мішиної!

Уже 23 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра осені 2020 року — проєкт «Холостячка». Героїнею реаліті стала Ксенія Мішина, яка познайомиться із найбільш гідними та успішними чоловіками, готовими заради неї на все. Настав час вибирати жінці! Усупереч усім стереотипам, кожна особистість, яка себе поважає, має право самостійно ухвалювати важливі рішення в життя. У тому числі і в коханні!

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Глядачі активно чекають і коментують майбутнє реаліті. Як поведуться чоловіки? Хто кого запрошуватиме на побачення? Чи будуть троянди і подарунки? Кого вибере Ксенія? Ці та безліч інших запитань з’являються в мережі.

Тому героїні соціальної кампанії звертаються до Холостячки і дають їй важливі та корисні поради перед стартом проєкту. Ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей звернулася до Ксенії:

«Я б порадила Холостячці Ксенії Мішиній не сумніватися в тому, що вона має право брати участь в цьому проєкті. Тому що вона має право вибирати своє кохання. Вона має право вибирати людину, з якою проведе час. Вона має право просто подивитися на чоловіків і провести з ними по десять або п’ятнадцять хвилин. Вона не робить нічого аморального. Протизаконного. Осудливого і так далі. І тому я дуже бажаю їй упевненості в цьому. І завдяки цій упевненості, я сподіваюся, що вона буде менше реагувати на той фідбек, який точно буде», — каже ведуча.

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