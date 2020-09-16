Вскоре на телеканале СТБ состоится премьера проекта «Холостячка» — успешная адаптация известного формата «The Bachelorette» компании Warner Bros. В Америке уже стартует 16 сезон реалити, где вторую половину будет выбирать женщина. Украина же ждет свою грандиозную премьеру во главе с главной героиней Ксенией Мишиной в октябре этого года. Тем временем предлагаем узнать, что думают о таком проекте бывшие участницы зарубежных реалити. Они утверждают, что есть много общего между знакомством онлайн и участием в проекте «Холостячка».

Безусловно, романтическое реалити — это прекрасные условия для одиноких сердец, которые хотят найти любовь, построить крепкие и счастливые отношения. И если зрителю кажется это довольно большой авантюрой и риском, то экс-участницы зарубежных проектов «The Bachelorette» считают этот процесс очень похожим на онлайн-знакомства. Чем? Читайте далее.

«До реалити “Холостячка” я сталкивалась в жизни с “плохими парнями”, спортсменами, мужчинами постарше, незрелыми парнями, итальянцами, британцами, эгоистами, красавчиками, мамиными сынками… и этот список можно продолжить. Я ни в коем случае не нуждалась в свиданиях, и мне не нужно было встречаться с ними… Просто знакомясь, я понимала, что этот мужчина мне не подходит», — делится главная героиня 9 сезона реалити «The Bachelorette» Дезири Хартсок. Девушка обручилась со своим избранником на проекте — Крисом Зигфридом. 18 января 2015 года они поженились в Южной Калифорнии и счастливы в браке до сих пор.

И вот спустя время пара проанализировала, каково это ― знакомиться на проекте и в реальной жизни! Оказалось, по их мнению, есть много схожего между знакомствами онлайн и знакомствами на Первой вечеринке.

«Лично я никогда не пробовал знакомиться в интернете, но после того, как я был на Первой вечеринке и проекте, забавно, насколько похожи корреляция и процесс».

Вы подписываетесь на то, чего немного опасаетесь, но радуетесь неизвестному. Вы делаете все возможное, чтобы произвести хорошее впечатление своими словами. Ваш первый поклонник выходит из лимузина или отправляет вам первое сообщение, чтобы начать разговор. Смайлик заканчивает каждое сообщение. У вас есть несколько парней/девушек на выбор в Первую вечеринку, так же как у вас есть примерно такое же количество на выбор в вашем почтовом ящике онлайн после первого месяца общения. Вы не уверены, с кем пойти на первое свидание, поэтому идете с самым красивым или с кем-то, с кем интересно поговорить. Первое свидание — это весело, и у вас завязывается связь. И если все идет отлично — вы договоритесь встретиться еще раз. Когда вы идете на свидание с кем-то новым, вы либо понимаете, что первый парень намного лучше, либо сбиваетесь с толку и хотите общаться с обоими. И тогда выбор приходится делать, как и Холостячке, — по итогу каждой недели. Это длится неделями со вторым и третьим свиданиями, и каждое свидание кажется многообещающим… по крайней мере, так кажется. Чувства начинают формироваться по отношению к конкретным личностям. Вы либо продолжаете разговаривать с человеком и идете на новые свидания, либо это заканчивается. Другими словами, вы либо вручаете бутоньерку, либо отправляете домой.

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«В шоу гораздо больше внимания уделяется испытываемым эмоциям, поскольку нет никаких отвлекающих факторов вроде работы, телевидения, книг или социальных сетей. Из-за этого дела идут быстрее, но процесс такой же, как онлайн-знакомства. В любом случае нет ничего постыдного в том, чтобы найти любовь», — заключила пара, счастливая в браке более 5 лет.

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