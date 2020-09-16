«Холостячка»: Что общего между знакомством онлайн и участием в реалити
Вскоре на телеканале СТБ состоится премьера проекта «Холостячка» — успешная адаптация известного формата «The Bachelorette» компании Warner Bros. В Америке уже стартует 16 сезон реалити, где вторую половину будет выбирать женщина. Украина же ждет свою грандиозную премьеру во главе с главной героиней Ксенией Мишиной в октябре этого года. Тем временем предлагаем узнать, что думают о таком проекте бывшие участницы зарубежных реалити. Они утверждают, что есть много общего между знакомством онлайн и участием в проекте «Холостячка».
Безусловно, романтическое реалити — это прекрасные условия для одиноких сердец, которые хотят найти любовь, построить крепкие и счастливые отношения. И если зрителю кажется это довольно большой авантюрой и риском, то экс-участницы зарубежных проектов «The Bachelorette» считают этот процесс очень похожим на онлайн-знакомства. Чем? Читайте далее.
«До реалити “Холостячка” я сталкивалась в жизни с “плохими парнями”, спортсменами, мужчинами постарше, незрелыми парнями, итальянцами, британцами, эгоистами, красавчиками, мамиными сынками… и этот список можно продолжить. Я ни в коем случае не нуждалась в свиданиях, и мне не нужно было встречаться с ними… Просто знакомясь, я понимала, что этот мужчина мне не подходит», — делится главная героиня 9 сезона реалити «The Bachelorette» Дезири Хартсок. Девушка обручилась со своим избранником на проекте — Крисом Зигфридом. 18 января 2015 года они поженились в Южной Калифорнии и счастливы в браке до сих пор.
И вот спустя время пара проанализировала, каково это ― знакомиться на проекте и в реальной жизни! Оказалось, по их мнению, есть много схожего между знакомствами онлайн и знакомствами на Первой вечеринке.
«Лично я никогда не пробовал знакомиться в интернете, но после того, как я был на Первой вечеринке и проекте, забавно, насколько похожи корреляция и процесс».
- Вы подписываетесь на то, чего немного опасаетесь, но радуетесь неизвестному.
- Вы делаете все возможное, чтобы произвести хорошее впечатление своими словами.
- Ваш первый поклонник выходит из лимузина или отправляет вам первое сообщение, чтобы начать разговор. Смайлик заканчивает каждое сообщение.
- У вас есть несколько парней/девушек на выбор в Первую вечеринку, так же как у вас есть примерно такое же количество на выбор в вашем почтовом ящике онлайн после первого месяца общения.
- Вы не уверены, с кем пойти на первое свидание, поэтому идете с самым красивым или с кем-то, с кем интересно поговорить.
- Первое свидание — это весело, и у вас завязывается связь. И если все идет отлично — вы договоритесь встретиться еще раз.
- Когда вы идете на свидание с кем-то новым, вы либо понимаете, что первый парень намного лучше, либо сбиваетесь с толку и хотите общаться с обоими. И тогда выбор приходится делать, как и Холостячке, — по итогу каждой недели.
- Это длится неделями со вторым и третьим свиданиями, и каждое свидание кажется многообещающим… по крайней мере, так кажется.
- Чувства начинают формироваться по отношению к конкретным личностям.
- Вы либо продолжаете разговаривать с человеком и идете на новые свидания, либо это заканчивается. Другими словами, вы либо вручаете бутоньерку, либо отправляете домой.
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«В шоу гораздо больше внимания уделяется испытываемым эмоциям, поскольку нет никаких отвлекающих факторов вроде работы, телевидения, книг или социальных сетей. Из-за этого дела идут быстрее, но процесс такой же, как онлайн-знакомства. В любом случае нет ничего постыдного в том, чтобы найти любовь», — заключила пара, счастливая в браке более 5 лет.