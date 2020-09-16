«Холостячка»: Що спільного між знайомством онлайн і участю в реаліті

Незабаром на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра проєкту «Холостячка» — успішна адаптація відомого формату «The Bachelorette» компанії Warner Bros. В Америці вже стартує 16 сезон реаліті, де другу половину обиратиме жінка. Україна ж чекає на свою грандіозну прем’єру на чолі з головною героїнею Ксенією Мішиною в жовтні цього року. Тим часом пропонуємо дізнатися, що думають про такий проєкт колишні учасниці зарубіжних реаліті. Вони стверджують, що є багато спільного між знайомством онлайн і участю в проєкті «Холостячка».

Безумовно, романтичне реаліті — це прекрасні умови для самотніх сердець, які хочуть знайти кохання, побудувати міцні і щасливі стосунки. І якщо глядачеві здається це досить великою авантюрою і ризиком, то ексучасниці проєктів «The Bachelorette» вважають цей процес дуже схожим на онлайн-знайомства. Чим? Читайте далі.

«До реаліті “Холостячка” я стикалася в житті з “поганими хлопцями”, спортсменами, чоловіками постарше, незрілими хлопцями, італійцями, англійцями, егоїстами, красунчиками, матусиними синочками… і цей список можна продовжити. Я зовсім не потребувала побачень, і мені не потрібно було зустрічатися з ними… Просто знайомлячись, я розуміла, що цей чоловік мені не підходить», — ділиться головна героїня 9 сезону реаліті «The Bachelorette» Дезірі Хартсок. Дівчина заручилася зі своїм обранцем на проєкті — Крісом Зігфрідом. 18 січня 2015 року вони одружилися в Південній Каліфорнії і щасливі в шлюбі донині.

І ось через деякий час пара проаналізувала, як це ― знайомитися на проєкті і в реальному житті! Виявилося, на їхню думку, є багато схожого між знайомствами онлайн і знайомствами на Першій вечірці.

«Особисто я ніколи не пробував знайомитися в інтернеті, але після того, як я був на Першій вечірці і проєкті, дивовижно, наскільки схожі кореляція і процес».

Ви підписуєтеся на те, чого трохи побоюєтеся, але радієте невідомому. Ви робите все можливе, щоб справити хороше враження своїми словами. Ваш перший шанувальник виходить з лімузина або відправляє вам перше повідомлення, щоб почати розмову. Смайлик закінчує кожне повідомлення. У вас є кілька хлопців / дівчат на Першій вечірці, так само як у вас є приблизно така ж кількість на вибір у вашій поштовій скриньці онлайн після першого місяця спілкування. Ви не впевнені, з ким піти на перше побачення, тому йдете з найкрасивішим або з тим, із ким цікаво поговорити. Перше побачення — це весело, і у вас виникає зв’язок. І якщо все йде добре — ви домовитеся зустрітися ще раз. Коли ви йдете на побачення з кимось новим, ви або розумієте, що перший хлопець набагато краще, або збиваєтеся з пантелику і хочете спілкуватися з обома. І тоді вибір доводиться робити, як і Холостячці, — за підсумком кожного тижня. Це триває тижнями з другим і третім побаченнями, і кожне побачення здається багатообіцяючим… чи принаймні так здається. Почуття починають формуватися щодо конкретних особистостей. Ви або продовжуєте спілкуватися з людиною і йдете на нові побачення, або це закінчується. Іншими словами, ви або вручаєте бутоньєрку, або відправляєте додому.

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«У шоу набагато більше уваги приділяється емоціям, оскільки немає ніяких відволікаючих чинників на кшталт роботи, телебачення, книжок або соціальних мереж. Через це справи йдуть швидше, але процес такий самий, як онлайн-знайомства. У кожному разі немає нічого ганебного в тому, щоб знайти кохання», — підсумувала пара, яка щаслива в шлюбі більше 5 років.

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