Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера романтического проекта «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина. Прекрасная актриса театра и кино всегда купается в лучах славы и любви зрителя. Однако сердце ее до сих пор остается свободным. Ведь за ее успехом стоит огромная работа, бесконечный труд на съемочной площадке, психологическая устойчивость и умение выдерживать публичную жизнь. Об этом Ксения рассказала больше.

Ксения Мишина признается, что пришла на проект «Холостячка», чтобы встретить настоящую любовь и почувствовать себя любимой рядом с мужчиной. Сейчас идут съемки и появляются первые подробности процесса. Мужчины борются за внимание актрисы, организовывая свидания и удивляя ее с каждым разом все больше.

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Но так было не всегда. Главная героиня призналась, что ей встречались мужчины, которые быстро начинали ее ревновать к кино, партнерам по съемочной площадке и загруженному графику. Именно поэтому кастинг для мужчин был оглашен уже после заявления самой Холостячки. Каждый мужчина должен понимать, что для Ксении ее работа — это хобби и жизнь. Однако она готова и открыта для настоящих чувств и любви. Публичная жизнь — не самое простое, как может показаться зрителю. Ксения отмечает, что она так и не привыкла к тому, что такой фактор становится «валютой». Она не понаслышке знает, как постоянно находиться в центре брендов, разной аудитории, поклонников и недоброжелателей.

«В моём случае это скорее побочный эффект, так бывает, но иногда происходящее вокруг перестаёт укладываться в мои морально-этические рамки. Какую цену люди готовы платить за популярность и узнаваемость? Чем готовы пожертвовать? Какими становятся все их принципы и догмы, когда появляется возможность засветиться?», — признается Холостячка.

Безусловно, Ксения не гонится за славой и популярностью. Кино — это дело всей ее жизни. А уже то, что оно приносит — пусть и не всегда приятный, но бонус. Ведь слава имеет две стороны медали. А возможно, просто по-разному влияет на каждого артиста.

«Публичность, точнее чувство власти, которое она даёт, затмевает глаза. Мне всегда кажется, что за нездоровой, хищной погоней за известностью стоит боль. Но что еще хуже, такое стремление порождает эту же боль в ещё больших количествах. Иногда мне становится страшно: мы совсем не знаем тех, кто рядом. Нам кажется, что знаем, да и им тоже кажется, что они знают себя, но на самом деле они и не заглядывали за эту искусственную жажду власти и одобрения, никогда не прикасались к боли, которая живет за всем этим. А зря», — заключила Холостячка.

Не пропустите уже этой осенью на телеканале СТБ премьеру романтического реалити «Холостячка»!

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